Американский производитель программного обеспечения Autodesk объявил о сокращении 250 сотрудников из офисов по всему миру — это 2 % от всего штата компании. На начало прошлого года в Autodesk трудилось 12600 человек, руководство компании пояснило, что данное сокращение — это вынужденная оптимизация ресурсов рамках стратегии по выполнению приоритетных задач в текущем фискальном году.
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Руководство Autodesk продолжает считать, что у компании нет раздутого штата, который влечёт за собой дополнительные ограничения для сокращения расходов. Наоборот, разработчик ПО собирается продвигать сотрудников на многие ключевые должности в рамках развития своих текущих проектов.
Autodesk — далеко не единственная компания, которая решилась в последнее время провести сокращения. Так, Alphabet (структура Google) в прошлом месяце анонсировала сокращение 12 тыс. сотрудников, Microsoft собирается попрощаться с 10 тыс. специалистов. Также владелец Tinder объявил о сокращении 150 сотрудников (8 % штата).
Аналогичная история произошла с многими другими IT-компаниями, среди которых есть IBM (3900 рабочих мест), Amazon.com и Lam Research. По данным аналитиков, всего в рамках «всеобщей IT-оптимизации» будет сокращено около 44 тыс. рабочих мест.