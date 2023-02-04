Угроза действительно существует.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Издание Forbes сообщает, что соучредитель Google Сергей Брин после долгих лет вернулся к работе над программным кодом. Это произошло впервые после передачи им вместе с Ларри Пейджем в 2019 году всех полномочий исполнительному директору Сундару Пичаи.

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Forbes также уточняет, сославшись на один из своих источников, что запрос Сергея Брина к коду был связан с LaMDA, чат-ботом Google на основе ИИ для диалоговых приложений на естественном языке. Данный проект был анонсирован в 2021 году, но в последнее время компания решила уделить ему больше времени из-за стремительно нарастающей конкуренции со стороны ИИ-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Google после появления реального конкурента в лице OpenAI заметно засуетилась: исполнительный директор Сундар Пичаи обратился к соучредителям компании Лари Пейджу и Сергею Брину, чтобы вплотную заняться обеспечением лидерских позиций в новой нише.

А теперь нужно уточнить, о каком именно запросе к коду Сергея Брина идёт речь. Он подал запрос CL — changelist или список правок — с целью получения доступа к данным, которые обучают LaMDA. Запрос был одобрен несколькими десятками инженеров. Издание Forbes уточняет, что некоторые из них даже не входят в команду разработчиков ИИ-системы.

Напомним, ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. ChatGPT — это, прежде всего, большая языковая модель, для тренировки которой использовались методы обучения с учителем и обучения с подкреплением.ИИ-система была запущена 30 ноября 2022 года и привлекла внимание своими широкими возможностями. написание кода, создание текстов, возможности перевода, получения точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

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В начале февраля 2023 года Reuters со ссылкой на швейцарский холдинг UBS сообщило, что за 2 месяца аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 100 млн человек. Приложение установило исторический рекорд по росту посетителей.