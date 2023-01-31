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Платформа с открытым исходным кодом для создания 3D-анимации от «анимационной студии Воронеж» должна выйти в конце 2023 года. Стало известно, что общая стоимость проекта под названием «Анимационная 3D Платформа» составляет 132,3 млн, из которых 66,2 миллиона — это грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

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Теперь по самой платформе стоит сделать парочку уточнений. Её разработчики пояснили, что платформа будет доступна с открытым исходным кодом и предоставит гибкие возможности по расширению функционала с помощью программирования. В планах студии — разработать такие модули, как 3D-анимация, симуляция персонажей, текстурирование и композитинг.

«С уходом зарубежных вендоров создавать анимацию, художественные фильмы со спецэффектами, рекламные ролики, заставки для ТВ, социальный контент, компьютерную графику станет невозможно. Студия на грант РФРИТ разрабатывает платформу, которая сможет решить проблемы с графическими 3D редакторами. На первом этапе создаётся базовый функционал, который будет дорабатываться и расширяться», — рассказал генеральный продюсер «Анимационной студии Воронеж» Владимир Николаев.

Наработки «Анимационной студии Воронеж» по этому проекту были протестированы при создании полнометражного мультфильма ГК Рики «Финник». Необходимость создания «Анимационной 3D Платформы» подтверждена экспертами Ассоциацией анимационного кино РФ.

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Первый релиз «Анимационной 3D Платформы» ожидается в ноябре этого года.