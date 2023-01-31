Видимо, что-то изменилось.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Adobe открыла пользователям из Российской Федерации доступ к скачиванию своего программного обеспечения. Теперь жители РФ могут скачать такие программы, как Photoshop и Premier — соответствующую информацию обнародовало издание «Известия». Напомним, возможность скачивания приложений из пула Adobe была заблокирована с марта прошлого года, когда компания объявила об уходе из РФ и запретила продажу своей продукции на её территории.

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Если говорить об открытой сейчас возможности скачивания, то на страницу софта официального сайта Adobe действительно можно зайти с российских IP-адресов. Ранее там демонстрировалось следующее сообщение: «Adobe приостановила все услуги на территории России и Беларуси». Доподлинно известно, что пользователи вновь могут скачать любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS.

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Но нужно понимать, что речь пока идёт только об открытой возможности скачивания — новый пользователь не сможет оформить лицензию на программы, эта функция по-прежнему заблокирована. Своеобразное «послабление» со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, которым по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретённую программу. А новые клиенты смогут после скачивания воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта на месяц.