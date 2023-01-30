Обновления для всех и каждого.

Компания Canonical, известная как разработчиков дистрибутивов Ubuntu, начала тестировать подписку Ubuntu Pro ещё осенью прошлого года. А сейчас разработчики объявили о выходе данной программы из «беты» и её полноценном запуске для всех пользователей. Предполагается, что данная программа будет действовать минимум до 2032 года, за всеми подробностями и оформлением подписки следует перейти по этому адресу.

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А сейчас мы поясним, о чём идёт речь. Сервис Ubuntu Pro с самого начала проектировался для систем Ubuntu LTS — начиная с версии 16.04 LTS. То есть, он предоставляет доступ к расширенным обновлениям для LTS-веток Ubuntu с исправлением уязвимостей на протяжении 10 лет. Напомним, штатный срок сопровождения LTS-веток составляет 5 лет. Также Ubuntu Pro открывает доступ к live-патчам, позволяющим на лету применять обновления к ядру Linux без перезагрузки.

Бесплатная подписка на Ubuntu Pro открыта для частных лиц и малых предприятий, в инфраструктуре которых имеется до 5 физических хостов, но все размещённые на них виртуальные машины тоже охватываются. Официальные члены сообщества Ubuntu могут рассчитывать на бесплатный доступ для 50 физических хостов.

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В случае с платной подпиской расценки следующие: $25 в год на одну машину и $500 на сервер. Чтобы получить токены доступа к сервису Ubuntu Profee, нужно иметь учётную запись в Ubuntu One, которую может зарегистрировать абсолютно любой желающий.