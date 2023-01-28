Но у компании «всё хорошо, не смотря на уход из России».

Компания SAP SE объявила о сокращении 3 тысяч человек, что составляет 2,5 % от всего штата. Также выяснилось, что разработчик программного обеспечения ищет покупателя на свою долю в бизнесе Qualtrics International — американского поставщика ПО для бизнеса.

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Так, финансовый директор SAP Лука Мучич в интервью изданию CNBC заявил, что при помощи сокращений и вынужденной реструктуризации в SAP намерены добиться экономии от 300 до 350 миллионов евро в год уже с 2024 года. Любопытно, что на прошлой неделе SAP опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал прошлого года, в котором речь шла о росте операционной прибыли на 2 %. Доходы от облачных вычислений выросли на 90%.

Что до продажи доли в Qualtrics, то в компании объяснили это желанием уделять больше внимания основному виду деятельности. SAP сейчас владеет 71 % акций Qualtrics, немецкий производитель ПО завершил сделку в размере $8 миллиардов в ноябре 2018 года. Руководство SAP подчёркивает, что четыре с лишним лет сотрудничества прошли успешно, и после продажи своей доли в Qualtrics от совместной работы никто отказываться не будет.

Мы ведем компанию к двузначному росту прибыли в 2023 году, как мы всегда обещали, но программа реструктуризации окажет лишь умеренную помощь в достижении этих результатов», — сказал Мучич в интервью CNB.

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«За весь год мы выполнили наши прогнозы по всем направлениям: наша выручка от облачных вычислений выросла на 24 %, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2021 году», — подытожил Лука Мучич. Он также добавил, что компания добилась показателей, несмотря на уход из России и «продолжающуюся глобальную макроэкономическую нестабильность».