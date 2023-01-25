Он станет гибче и удобнее.

Компания Microsoft собирается в ближайшем будущем представить обновлённую версию программы «Проводник» (он же File Explorer) для операционной системы Windows 11. Соответствующую информацию обнародовало издание WindowsCentral, журналисты которого сумели получить доступ к внутренним макетам обновлённого приложения.

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Обновлённый «Проводник» получит более «воздушный» дизайн, расширенную интеграцию с сервисами OneDrive и Microsoft 365, а также множество новых функций. Разработчики также собираются улучшить работу программы с сенсорными дисплеями.

Больше всего внимания, как несложно догадаться, притягивает к себе новый пользовательский интерфейс, дизайн которого во многом будет перекликаться с внешним видом Windows 11. Так, поля поиска, оформление окна и практически все кнопки получат обновлённый дизайн. Панель инструментов, боковая панель и основная «шапка» тоже изменятся.

На опубликованном скриншоте можно заприметить раздел с рекомендованными файлами, которые «Проводник» станет выводить пользователю на основе его активности. Журналисты WindowsCentral дали понять, что это будет происходить за счёт более тесной интеграции с Microsoft 365.

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Ещё разработчики планируют добавить в «Проводник» расширенные возможности для просмотра фотографий и поддержку тегов — как это реализовано в приложении Finder на macOS. Обновлённая программа для взаимодействия с файлами и папками должна появиться в Windows 11 до конца 2023 года, эту информацию обнародовали журналисты всё того же издания WindowsCentral.