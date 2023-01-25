Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Microsoft готовит масштабное обновление «Проводника» для Windows 11
Он станет гибче и удобнее.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Компания Microsoft собирается в ближайшем будущем представить обновлённую версию программы «Проводник» (он же File Explorer) для операционной системы Windows 11. Соответствующую информацию обнародовало издание WindowsCentral, журналисты которого сумели получить доступ к внутренним макетам обновлённого приложения.

реклама

Обновлённый «Проводник» получит более «воздушный» дизайн, расширенную интеграцию с сервисами OneDrive и Microsoft 365, а также множество новых функций. Разработчики также собираются улучшить работу программы с сенсорными дисплеями.

Больше всего внимания, как несложно догадаться, притягивает к себе новый пользовательский интерфейс, дизайн которого во многом будет перекликаться с внешним видом Windows 11. Так, поля поиска, оформление окна и практически все кнопки получат обновлённый дизайн. Панель инструментов, боковая панель и основная «шапка» тоже изменятся.

На опубликованном скриншоте можно заприметить раздел с рекомендованными файлами, которые «Проводник» станет выводить пользователю на основе его активности. Журналисты WindowsCentral дали понять, что это будет происходить за счёт более тесной интеграции с Microsoft 365.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ещё разработчики планируют добавить в «Проводник» расширенные возможности для просмотра фотографий и поддержку тегов — как это реализовано в приложении Finder на macOS. Обновлённая программа для взаимодействия с файлами и папками должна появиться в Windows 11 до конца 2023 года, эту информацию обнародовали журналисты всё того же издания WindowsCentral.

#microsoft #windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Я знаю, что это больно»: Глава Xbox обратился к десяти тысячам сокращённых сотрудников
Инсайдер: Microsoft отстранила 343 Industries от работы над серией Halo после провала Halo Infinite
Microsoft инвестирует в OpenAI целых $10 миллиардов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
12
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
17
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
6
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
74
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
55
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Мир танков и боевой пропуск: Тридевятое царство, насколько грозен танк Карачун, он же японский O-Ho
4

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
23:40
Чем Гоблин отличается от других путинских пропагандистов, поддерживая нападение на Украину?
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
-=metallist=-
23:39
Не лопни смотри)
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Житель Рашки
23:38
при этом ватники называют фашистами и нацистами украинцев Раши́зм (руси́зм, росси́йский фаши́зм, англ. rashism, ruscism) — термин, применяемый рядом исследователей, политиков и журналистов для описан...
Российская армия зашла в Угледар
help
23:37
они же не с передовой по клаве стучат...
Российская армия зашла в Угледар
Житель Рашки
23:36
а ватникам и прочим кремлессучкам пох на своих соотечественников, главное, чтобы укров побольше полегло, а сколько поляжет своих, неважно
Российская армия зашла в Угледар
Житель Рашки
23:33
главный преступник, путлер, продолжатель идей Третьего Рейха, или Четвёртого уже Раши́зм (руси́зм, росси́йский фаши́зм, англ. rashism, ruscism) — термин, применяемый рядом исследователей, политиков и...
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
help
23:31
еще один кондом
Российская армия зашла в Угледар
help
23:30
людоед... сидящий на диване и радующийся смерти ... тьфу манкурт
Российская армия зашла в Угледар
Житель Рашки
23:30
так то же самое и с рашковинскими танками будет
Challenger 2 против Т-90 – какой танк выйдет победителем во время боя на просторах Украины
Bernigan
23:30
Всё правильно, не хотят видеть, и не видят, а не корчат из себя типа правильных, на самом деле моральных уродов. Сами же делают так что этих ниггеров все ненавидят всё больше и больше. Я раньше к ним ...
Бывшая журналистка IGN раскритиковала Tencent за отсутствие желания видеть в играх темнокожих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем