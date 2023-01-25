Перейдя в конце октября под контроль Илона Маска (Elon Musk), компания Twitter ушла с фондового рынка и стала частной, а потому она теперь не обязана регулярно публиковать финансовую отчётность. Известно, что по итогам 2021 года она смогла выручить более $5 млрд, и до 90% поступлений обеспечили рекламодатели, с которыми после сделки с Илоном Маском у социальной сети всё обстоит не совсем гладко.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на данные Standard Media Index (SMI), в ноябре расходы рекламодателей на профильные услуги Twitter сократились в годовом сравнении на 55%, а в декабре — уже на все 71%.
По оценкам Pathmatics, с конца октября 14 из 30 крупнейших рекламодателей Twitter успели отказаться от услуг данной площадки. В будущем Илон Маск надеется основным источником дохода социальной сети сделать подписку, а пока компания пытается привлечь рекламодателей разного рода послаблениями в маркетинговой политике и дополнительными бесплатными размещениями при покупке рекламных площадей на определённую сумму.