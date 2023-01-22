Недавние новости о сокращении численности персонала Twitter на 80% относительно октябрьского состояния, по всей видимости, настолько задели Илона Маска (Elon Musk), что он решил выступить с опровержением этой информации, как сообщает Reuters. Напомним, накануне CNBC сообщило, что сейчас активной работой на компанию Twitter якобы заняты не более чем 1300 сотрудников.
реклама
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в действительности сейчас в штате компании около 2300 сотрудников. Из них сотни заняты вопросами информационной политики и безопасности, к этому виду деятельности такие привлекаются несколько тысяч подрядчиков, по словам миллиардера. В любом случае, после приобретения Twitter Илоном Маском штат компании сократился в три раза вместо запланированных изначально двух, и это не может не беспокоить неравнодушных к судьбе социальной сети людей.