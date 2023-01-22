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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
Масштабы сокращений не так велики, как сообщается.
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Недавние новости о сокращении численности персонала Twitter на 80% относительно октябрьского состояния, по всей видимости, настолько задели Илона Маска (Elon Musk), что он решил выступить с опровержением этой информации, как сообщает Reuters. Напомним, накануне CNBC сообщило, что сейчас активной работой на компанию Twitter якобы заняты не более чем 1300 сотрудников.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в действительности сейчас в штате компании около 2300 сотрудников. Из них сотни заняты вопросами информационной политики и безопасности, к этому виду деятельности такие привлекаются несколько тысяч подрядчиков, по словам миллиардера. В любом случае, после приобретения Twitter Илоном Маском штат компании сократился в три раза вместо запланированных изначально двух, и это не может не беспокоить неравнодушных к судьбе социальной сети людей.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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