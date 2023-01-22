Реформы, проводимые Илоном Маском (Elon Musk) с конца октября внутри приобретённой им компании Twitter, оказываются для неё довольно болезненными, но миллиардер надеется со временем сделать абонентскую плату подписчиков основным источником дохода социальной сети, тогда как в прошлом году её выручка на 90% зависела от поступлений от рекламодателей. Как сообщает Reuters, в эти выходные Илон Маск напомнил о намерениях предложить подписку с более высокой стоимостью, которая не будет предусматривать демонстрацию рекламы пользователям вообще.
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В отношении клиентов сервиса Twitter Blue, которые уже сейчас платят от $8 до $11 в месяц, ранее было обещано сокращение объёмов демонстрации рекламы в два раза. На днях Илон Маск также заявил, что реклама на страницах Twitter занимает слишком много места и демонстрируется слишком часто. Все эти проблемы он собирается решать на протяжении ближайших недель, как следует из заявлений главы компании.