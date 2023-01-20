Ожидаемо. Но актуально только для корпоративного сектора.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что выручка российских разработчиков операционных систем по итогам 2022 года «кратно выросла» благодаря спросу со стороны корпоративных потребителей. Здесь также важно отметить, что в потребительском сегменте отечественные решения пока не пользуются популярностью.

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Так, выручка в группе «Русбитех-Астра» (занимается поддержкой и развитием Astra Linux) выросла с 2,4 млрд руб. до 6,5 млрд руб. Доля финансового сектора в выручке составила порядка 20 % (в 2021 году — 4 %). Разработчики уточнили, что на ТЭК, нефтегазовую отрасль и промышленные предприятия приходится более 60 % от общего объёма поставок за год.

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Выручка в «Базальт СПО» (продвигает «Альт») доходы по итогам прошлого года «увеличились более чем в два раза», к концу 2023 года ожидается рост ещё на 30 %. По данным «СПАРК-Интерфакс», ещё в 2021 году выручка «Базальт СПО» составила 327 млн рублей, из них чистая прибыль — 92 миллиона рублей. Наконец, «Ред Софт», которая занимается развитием «Ред ОС», рассказала «Коммерсанту», что спрос на ОС вырос в разы, но точных цифр давать не стал.