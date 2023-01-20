Издание «Коммерсантъ» сообщает, что выручка российских разработчиков операционных систем по итогам 2022 года «кратно выросла» благодаря спросу со стороны корпоративных потребителей. Здесь также важно отметить, что в потребительском сегменте отечественные решения пока не пользуются популярностью.
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Так, выручка в группе «Русбитех-Астра» (занимается поддержкой и развитием Astra Linux) выросла с 2,4 млрд руб. до 6,5 млрд руб. Доля финансового сектора в выручке составила порядка 20 % (в 2021 году — 4 %). Разработчики уточнили, что на ТЭК, нефтегазовую отрасль и промышленные предприятия приходится более 60 % от общего объёма поставок за год.
Выручка в «Базальт СПО» (продвигает «Альт») доходы по итогам прошлого года «увеличились более чем в два раза», к концу 2023 года ожидается рост ещё на 30 %. По данным «СПАРК-Интерфакс», ещё в 2021 году выручка «Базальт СПО» составила 327 млн рублей, из них чистая прибыль — 92 миллиона рублей. Наконец, «Ред Софт», которая занимается развитием «Ред ОС», рассказала «Коммерсанту», что спрос на ОС вырос в разы, но точных цифр давать не стал.