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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft остановит продажи цифровых лицензий Windows 10 уже в этом месяце
Но поддержка ОС будет осуществляться минимум до октября 2025 года.
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Компания Microsoft собирается прекратить продажи цифровых лицензий Windows 10 Home и Windows 10 Pro с 31 января текущего года. Напомним, на данный момент лицензии на Windows 10 Home продаются по $139 за штуку, на Windows 10 Pro — по $200. Ровно столько же стоят Windows 11 Home и Windows 11 Pro в онлайн-магазине Microsoft.

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С чем связано такое решение — догадаться нетрудно. Редмондцы хотят принудить пользователей покупать самую актуальную версию Windows, которая, разумеется, считается более новой и современной.

Ещё один важный момент — Microsoft пока не собирается ограничивать продажу цифровых копий Windows 10 Home и Windows 10 Pro для сторонних продавцов. Более того, она не будет снимать с продажи оставшиеся на рынке физические копии Windows 10. Наконец, утилита Media Creation Tool для скачивания и создания установочных образов Windows 10 остаётся доступна на сайте Microsoft. Возможность скачать установочные образы ОС тоже никуда не денется.

Напомним, на сегодняшний день операционной системой Windows 10 пользуется 67,95% пользователей ПК, а вот Windows 11 пока в почёте у 16,97 % «юзеров». Это официальные данные аналитической компании StatCounter.

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Windows 11 вышла на рынок 4 октября 2021 года, а с 5 октября Microsoft разрешила бесплатно обновлять Windows 10 до 11-й редакции. По совсем свежим данным, редмондцы планируют завершить поддержку десятой Windows в октябре 2025 года.

#microsoft #windows 10 #операционные системы
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