Но только через сайт, а не мобильное приложение.

Социальная сеть Twitter при новом владельце в лице Илона Маска (Elon Musk) находится в стадии болезненных преобразований своих финансовых потоков, поскольку выручка от размещения рекламы уже сильно упала, а поступления от подписчиков не так велики, чтобы компенсировать это. Как поясняет TechCrunch, в ценовой политике Twitter на этой неделе произошли сразу два важных изменения.

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Источник изображения: TechCrunch

Во-первых, подписчики Twitter Blue получили возможность отделаться суммой в $84 при оплате сервиса на год вперёд. Таким образом, вместо стандартных $8 в месяц они как бы платят по $7 в месяц, но исключительно через специальный сайт, а не внутри приложений для мобильных устройств.

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Во-вторых, пользователи устройств под управлением Google Android теперь тоже будут платить по $11 в месяц, как и их «товарищи по несчастью» с Apple iOS. Оба типа пользователей могут по-прежнему оплатить подписку через сайт по цене $8 в месяц, либо выбрать годовой тариф за $84, как отмечалось выше. Ещё недавно ставка $11 в месяц действовала только при оплате через устройство под управлением Apple iOS, на Google Android такая политика не распространялась, пользователи последней из платформ платили по $8 в месяц. Все указанные условия действуют в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Японии, но в каждой из стран используется местная валюта для оплаты.