Издание «Известия» сообщает, что сегодняшнего дня, 18 января, в отечественном цифровом магазине RuStore стали доступны платные приложения. Об этом журналистам издания «Известия» сообщили представители компании VK. Прежде всего, речь идёт об играх: пользователи могут оплачивать покупки с помощью российских банковских карт, системы быстрых платежей, а также со счёта мобильного телефона.
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«Мы продолжаем развивать функциональность RuStore для пользователей — теперь они получили возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобными способами. Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков — еще одна из важнейших задач проекта», — рассказал «Известиям» операционный директор RuStore Илья Сверчков.
Аналитики уверены, что запуск платных приложений в магазине даст дополнительные возможности разработчикам приложений, а также позволит монетизировать сервисы. Отныне в личном кабинете каждого разработчика будут отображаться статистика по платежам, информациях о закупках, их количестве и стоимости.
В магазине RuStore также появились инструменты для быстрой публикации приложений — после загрузки ПО автоматически отправляется на модерацию и после её успешного завершения сразу появляется в магазине.