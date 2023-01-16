Как сообщает Reuters, окружной судья Сан-Франциско постановил, что сокращённым сотрудникам Twitter свои права в суде придётся отстаивать в рамках индивидуальных исков, а не коллективного. Такое решение было вынесено по результатам попытки пятерых уволенных сотрудников Twitter сформировать коллективный иск, который позволил бы всем оказавшимся в схожих обстоятельствах претендовать на возмещение ущерба по данному иску.
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По мнению органов правосудия США, бывшие сотрудники не могут подавать коллективные иски в данном случае, поскольку это ограничение было закреплено в трудовых контрактах, которые они заключали с Twitter. От руководства социальной сети судья потребовал чёткого разъяснения прав сотрудников, которые были уволены из компании с выплатой полагающихся пособий. Получение этих средств бывшим сотрудником подразумевает, что он более не может претендовать на взыскание дополнительного ущерба с Twitter через суд.