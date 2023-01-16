Вернись, я всё тебе прощу!

После перехода Twitter в собственность Илона Маска (Elon Musk) в конце октября, как отмечают сторонние аналитики, примерно три четверти из первой сотни крупнейших рекламодателей компании прекратили пользоваться её профильными услугами. При этом по итогам прошлого года выручка Twitter в размере $5,1 млрд на 90% определялась доходами от размещения рекламы, поэтому в текущих условиях социальная сеть пытается привлечь клиентов всеми доступными способами.

реклама

Как поясняет The Wall Street Journal, до конца февраля действует особое предложение для желающих разместить на страницах Twitter рекламу на сумму $250 000. Компания готова добавить такое же количество рекламы бесплатно, но при этом клиент должен выполнить ряд условий. Одним из них является использование списка из 1000 нежелательных ключевых слов, при упоминании которых реклама компании не будет появляться на страницах Twitter в указанном контексте.

Источник изображения: The Washington Post

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Необходимость стимулирующих скидок объясняется тем, что время проведения финала по американскому футболу, который в этом году состоится 13 февраля. Традиционно это мероприятие приносило Twitter максимальную выручку от продажи рекламы в году, поэтому социальная сеть старается привлечь максимум клиентов и на этот раз.