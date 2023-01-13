Технологию также планируют портировать на современные консоли. Каким образом?

Издание «ТАСС» сообщает, что первый прототип игры на российском движке от компании VK может быть выпущен до конца 2025 года. Также стало сейчас известно, что разработчики собираются портировать его на операционные системы iOS, Android, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Случай с последними двумя платформами мы обязательно разберём чуть позже в данном материале, ибо он вызывает определённые опасения.

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Итак, информация по движку от VK появилась всё в той же дорожной карте развития «Новое общесистемное программное обеспечение», которая и смогли изучить журналисты издания «ТАСС». С помощью данного документа также удалось узнать, что сам процесс разработки технологии будет разделён на несколько этапов.

Первый этап уже начался и продлится с января по октябрь 2023 года, за этот период разработчики собираются создать базовый редактор для создания игр на движке и прототипы визуализатора для B2B-сегмента и даже первой референсной игры.

Следующий этап начнётся в октябре текущего года и продлится по июль 2024 года. Компания за это время собирается разработать продвинутый редактор скриптов и даже портировать движок на консольные платформы PS5 и Xbox Series X|S. И вот здесь у нас возникает вопрос, который мы обещали разобрать в первом абзаце.

Собственно, кто даст портировать движок на закрытые игровые платформы, где любого рода программные внедрения всегда проходят проверку платформодержателей (то есть, Microsoft и Sony), которые официально ушли с российского рынка? А ещё они запретили геймерам из РФ и РБ покупать игры во внутриигровых магазинах консолей и явно не настроены сотрудничать с компаниями, которые не успели релоцироваться. Странно это.

Наконец, с июля 2024 года по апреля 2025 года специалисты VK планируют доработать полнофункциональный редактор для создания игр и до конца 2025 года представить релиз первого проекта на движке. Также разработчики успеть за это время портировать движок на мобильные платформы. Опять же, в случае с Android вопросов, скорее всего не будет. А вот возможность портирования движка от компании VK на iOS — закрытую платформу Apple, которая ушла с российского рынка, — тоже весьма и весьма туманная.

Ещё один важный момент, на котором акцентировали внимание журналисты ТАСС, — это упоминание аналогов движка от VK. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в ответ на запрос сообщили ТАСС, что в рамках одобренной в декабре правительством дорожной карты включает в себя два ключевых направления — общесистемное и прикладное программное обеспечение и новые коммуникационные интернет-технологии.

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В рамках первого направления, в том числе запланировано создание кроссплатформенного игрового движка на базе открытого кода, который «должен стать аналогом зарубежным Unity или Unreal Engine 2». Здесь мы воздержимся от комментариев, поскольку кто-то кого-то явно не так понял. В другое верить не хочется.