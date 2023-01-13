На фоне начала СВО компания Intel, исполняя так называемые санкции, прекратила «все деловые операции» в России, параллельно запретив российским пользователям загружать драйверы со своего официального сайта. Данное обстоятельство вызвало неудобства и привело к мощнейшему удару по репутации Intel как надежного партнёра в России. Спустя десять месяцев в компании решили, что переборщили, и восстановили возможность беспрепятственной загрузки драйверов со своего сайта с российского IP-адреса.
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На соответствующее изменение обратило издание Tom’s Hardware, которое незамедлительно направило запрос в Intel с целью разобраться в ситуации. Ответ был получен, и Intel объяснила данное обстоятельство своей позицией по гарантийным обязательствам перед покупателями.
В остальном же ничего не поменялось: главная страница Intel в России по-прежнему встречает пользователя надписью о прекращении всех деловых операций, а продукция компании официально в страну не поставляется. Неофициально же в магазинах всё есть.