Состоялся релиз стабильной версии графического редактора с открытым исходным кодом Paint.NET для Windows 10/11. Здесь стоит напомнить, что предыдущая основная версия бесплатного растрового редактора для Windows Paint.Net вышла девять лет назад в 2014 году.
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Как вы понимаете, новая версия программы получила большое количество изменений и добавлений, про которые обязательно стоит поговорить.
Самые основные прибавки мы опишем сейчас тезисно:
- поддержка чувствительности к давлению для цифровых стилусов и планшетов для рисования;
- поддержка кистями формы сглаживания траектории с использованием сплайнов Catmull-Rom — это позволяет делать более плавные мазки, что особенно актуально при использовании мышки;
- использование возможностей графического процессора для прорисовки большей части пользовательского интерфейса;
- новая система плагинов эффектов с поддержкой аппаратного ускорения графического рендеринга;
- новые настройки, в том числе «Экспозиции», «Света/тени» и «Температуры/оттенка».
Нужно отметить, что новая версия программы не поддерживает Windows 7 и Windows 8.1.