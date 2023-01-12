Программа теперь не поддерживает Windows 7 и 8.1.

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Состоялся релиз стабильной версии графического редактора с открытым исходным кодом Paint.NET для Windows 10/11. Здесь стоит напомнить, что предыдущая основная версия бесплатного растрового редактора для Windows Paint.Net вышла девять лет назад в 2014 году.

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Как вы понимаете, новая версия программы получила большое количество изменений и добавлений, про которые обязательно стоит поговорить.

Самые основные прибавки мы опишем сейчас тезисно:

поддержка чувствительности к давлению для цифровых стилусов и планшетов для рисования;

поддержка кистями формы сглаживания траектории с использованием сплайнов Catmull-Rom — это позволяет делать более плавные мазки, что особенно актуально при использовании мышки;

использование возможностей графического процессора для прорисовки большей части пользовательского интерфейса;

новая система плагинов эффектов с поддержкой аппаратного ускорения графического рендеринга;

новые настройки, в том числе «Экспозиции», «Света/тени» и «Температуры/оттенка».

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Нужно отметить, что новая версия программы не поддерживает Windows 7 и Windows 8.1.