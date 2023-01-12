Гарантированная бронь от призыва в армию прилагается.

Минцифры собирается вместе с профильными ассоциациями представить специальный пакет мер по возвращению из РФ IT-специалистов. В качестве положительных моментов в документе упоминаются гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелёта в Россию, а в качестве так называемого «кнута» — повышение НДФЛ. Последняя мера спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные — в этом уверены эксперты.

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Повышение НДФЛ как предлагаемая мера воздействия не поддерживается в Минцифры. Участники IT-рынка рассказа журналистам «Коммерсанта», что ведомство еще в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания, посвящённые возвращению в страну IT-специалистов. И если оплата перелёта в РФ ожидаемо воспринимается положительно, то запрет удалённой работы и повышение налогов до 30 % могут только навредить, из-за чего IT-специалисты начнут массово увольняться.

По некоторым оценкам, сейчас около 100 тыс. IT-специалистов работают за пределами РФ, и в случае повышения НДФЛ они либо уволятся сами, либо же их наниматели начнут открывать офисы в других странах и переоформлять сотрудников.

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Нормативные акты, на основании которых осуществляется отсрочка для сотрудников IT-компаний, пока не приняты. Эксперты и вовсе убеждены, что «внутренние договоренности между ведомствами могут измениться в любой момент», поэтому необходимы поправки к ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» или специальный указ президента РФ.