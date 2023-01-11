Информацию обнародовали сами разработчики ОС.

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Российская операционная система Astra Linux Special Edition успешно прошла сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Соответствующую информацию обнародовали сами разработчики ОС.

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В своём официальном заявлении представители команды Astra Linux отметили, что их продукт — единственная российская программная платформа, которая соответствует требованиям технического регламента и государственным стандартам Республики Беларусь, предъявляемым к средствам защиты информации. Данное сертифицированное ПО может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного распространения до класса 1 включительно.

Сообщается также, что перед выдачей нужного сертификата ОС Astra Linux Special Edition была протестирована испытательной лабораторией ООО «Секьюрити Лаб». Акцент в тестировании делался на возможностях, так или иначе связанных с обеспечением безопасности данных.

Юрий Соснин, заместитель генерального директора ГК Astra Linux:

«Ранее наша ОС уже была сертифицирована по требованиям безопасности для применения в информационных системах Республики Беларусь. В рамках последовательного развития продукта мы подготовили и передали на сертификацию очередное обновление Astra Linux Special Edition 7.7, которое является полнофункциональным аналогом российских вариантов исполнения Astra Linux Special Edition 1.7 с оперативным обновлением 1.7.2. Одновременно с этим, чтобы обеспечить возможность применять решение в более широком спектре информационных систем, мы подали новую заявку на сертификацию по более высоким показателям защищённости.

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Таким образом, теперь органы госвласти Беларуси, государственные предприятия военно-промышленного комплекса и другие организации могут использовать Astra Linux Special Edition для защиты любой информации ограниченного распространения. Мы действительно можем гордиться качеством своей работы: наша ОС соответствует требованиям, которые предъявляют не только российские, но и белорусские регуляторы к подобным средствам защиты информации. Продукт прошел серьёзнейшие испытания и в итоге успешно подтвердил этот высокий статус».