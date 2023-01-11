Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft представила VALL-E — модель ИИ, которая способна имитировать голос человека даже по 3-секундной аудиозаписи
Идём дальше.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Компания Microsoft официально представила VALL-E — модель искусственного интеллекта, которая умеет преобразовывать текст в речь, точно имитируя голос человека. В качестве образца система может использовать запись продолжительностью всего в три секунды, а эмоциональный окрас оригинальной речи перенесётся и в смоделированную.

реклама

Редмондцы называют VALL-E «языковой моделью нейронного кодека». В основу разработки данной технологии была положена технология EnCodec. Авторы также подчёркивают, что их система анализирует, как именно звучит человек, разбивая эту информацию на отдельные «токены» и используя обучающие данные для сопоставления полученной информации о том, как этот голос будет звучать, если ИИ произнесёт другие фразы. В других же методах преобразования текста в голос, как правило, идёт синтезирование речи с помощью манипуляции формами сигналов.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Модель искусственного интеллекта VALL-E обучали на базе библиотеки LibriLight, содержащей 60 тысяч часов англоязычной речи более чем от 7 тысяч человек. На отдельном сайте есть множество примеров работы ИИ, который может протестировать любой желающий.

#microsoft #vall-e
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft остановит поддержку Windows 7 и 8.1 уже завтра — окончательно и бесповоротно
СМИ: в конце января Microsoft покажет игры от своих внутренних студий, включая Bethesda
Microsoft планирует добавить технологии на основе ИИ в свои офисные приложения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
122
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
39
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
70
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
38
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
15
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
91
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
11
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
+
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
8

Сейчас обсуждают

Дмитрий Юфа
02:06
а я память разгоняю
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
ахахаxа
01:57
а если шокером товар коротнули убитый в майнинге
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
ffe
01:52
>>РФ достаточно взорвать на орбите несколько бомб с ЭМИ, что приведёт к эффекту домино. --- В "матрице" такое прокатило бы, да. Однако тут не матрица, тут жись. В жизни же интенсивность электромагнитн...
Война между РФ и НАТО начнётся в космосе – кто больше потеряет от уничтожения GPS и ГЛОНАСС
klopcha
01:51
Железок мало стало и цены выросли. Интерес народа стал меньше, часть уже уехала, другая на чемоданах.
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
ахахаxа
01:50
говорят лёху петухом в тюрьме сделали
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Арсений Храмов
01:50
Это гениально. Публиковать статью с результатами эмуляции и удивляться этому. Возьмите нативные платформы. Нахера делать эмуляцию винды, если есть Linux.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
klopcha
01:42
За перевод или за русский язык или лень ставлю 2 !
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
Stanislav_i
01:40
Есть видео, где через 2 недели после начала СВО он предупреждал, что если воевать также, как сейчас, наше отступление не за горами. Никто не верил, смеялись, в угаре первых побед, но так в итоге и про...
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
klopcha
01:39
Много чего забыли, Гигабайты или полностью медный килограммовый Кулер Мастер.
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
klopcha
01:38
Какая редактура? Вы что! Редактуры уже даво не существует даже в серьезных интернет СМИ. А про перевод правильно, читать невозможно.
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем