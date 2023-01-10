Слишком дёшево и слишком странно.

На онлайн-площадках популярных маркетплейсов в продаже появилось специализированное корпоративное ПО. Речь идёт не только о лицензионных версиях известного программного обеспечения, предназначенного для корпоративных клиентов. Поскольку разработчики таких приложений ушли с российского рынка, то Ozon, Wildberries и «Авито» открыто стали продавать пиратские версии софта для физических лиц.

реклама

Маркетплейсам в текущей ситуации остаётся только акцентировать внимание на том факте, что за легальность софта отвечают продавцы, но в случае претензий со стороны правообладателей объявления могут быть удалены. Соответствующую информацию обнародовал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты убеждены, что сейчас борьба с пиратами в РФ для западных поставщиков не имеет большого смысла, но позже они смогут вернуться в страну через механизм сублицензирования.

А теперь поговорим о ценах. Например, бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 стоит 2,5 тысячи рублей. А набор программ Adobe Master Collection 2022 (включает 22 программы от Adobe, включая Photoshop и After Effects), обойдётся в 5 тысяч рублей. В описании к товарам указывается, что поставщики высылают флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

Всё тот же "Коммерсантъ" привёл пример. Представитель одного из поставщиков рассказал, что его компания зарегистрирована в Латвии, поэтому лично он может приобрести корпоративную лицензию на софт Autodesk. Сам же продавец, по его словам, за 1 тыс. руб. дает покупателю доступ для скачивания копии ПО из-под его корпоративного аккаунта.

Представители Ozon сообщили, что на площадке запрещена реализация ПО без физических носителей, например кодов активаций, карт оплаты, подписок, но можно продавать софт на дисках или картах памяти — «в таких случаях продавец отвечает за легальность ПО».

Наконец, в Wildberries дали понять, что ПО реализуют «независимые продавцы». При этом представители площадок отказались сообщить, сколько опубликовано подобных объявлений, но заверили, что готовы снять товар с продажи в случае жалоб от правообладателей. В «Авито» уточнили, что правообладатели не обращались с требованием удалить объявления.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Опрошенный «Коммерсантом» глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Чертюк считает, что предложения на Ozon и Wildberries являются обычным пиратским контентом, скачанным с торрентов. «Об этом говорят низкая цена, отсутствие договора с правообладателем, отклонение процедуры установки от той, что описана в оригинальной документации вендора», — подтверждает слова коллеги исполнительный и технический директор АО «Сисофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.