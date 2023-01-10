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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ozon, Wildberries и «Авито» стали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное ПО — без пиратства дело не обошлось
Слишком дёшево и слишком странно.
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На онлайн-площадках популярных маркетплейсов в продаже появилось специализированное корпоративное ПО. Речь идёт не только о лицензионных версиях известного программного обеспечения, предназначенного для корпоративных клиентов. Поскольку разработчики таких приложений ушли с российского рынка, то Ozon, Wildberries и «Авито» открыто стали продавать пиратские версии софта для физических лиц.

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Маркетплейсам в текущей ситуации остаётся только акцентировать внимание на том факте, что за легальность софта отвечают продавцы, но в случае претензий со стороны правообладателей объявления могут быть удалены. Соответствующую информацию обнародовал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты убеждены, что сейчас борьба с пиратами в РФ для западных поставщиков не имеет большого смысла, но позже они смогут вернуться в страну через механизм сублицензирования.

А теперь поговорим о ценах. Например, бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 стоит 2,5 тысячи рублей. А набор программ Adobe Master Collection 2022 (включает 22 программы от Adobe, включая Photoshop и After Effects), обойдётся в 5 тысяч рублей. В описании к товарам указывается, что поставщики высылают флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

Всё тот же "Коммерсантъ" привёл пример. Представитель одного из поставщиков рассказал, что его компания зарегистрирована в Латвии, поэтому лично он может приобрести корпоративную лицензию на софт Autodesk. Сам же продавец, по его словам, за 1 тыс. руб. дает покупателю доступ для скачивания копии ПО из-под его корпоративного аккаунта.

Представители Ozon сообщили, что на площадке запрещена реализация ПО без физических носителей, например кодов активаций, карт оплаты, подписок, но можно продавать софт на дисках или картах памяти — «в таких случаях продавец отвечает за легальность ПО».

Наконец, в Wildberries дали понять, что ПО реализуют «независимые продавцы». При этом представители площадок отказались сообщить, сколько опубликовано подобных объявлений, но заверили, что готовы снять товар с продажи в случае жалоб от правообладателей. В «Авито» уточнили, что правообладатели не обращались с требованием удалить объявления.

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Опрошенный «Коммерсантом» глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Чертюк считает, что предложения на Ozon и Wildberries являются обычным пиратским контентом, скачанным с торрентов. «Об этом говорят низкая цена, отсутствие договора с правообладателем, отклонение процедуры установки от той, что описана в оригинальной документации вендора», — подтверждает слова коллеги исполнительный и технический директор АО «Сисофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

#adobe #photoshop #autodesk #autocad 2022 #иностранное по
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ахахаxа
17:57
«Батька» разрешил пользоваться пиратским контентом – на очереди легализация торрентов в РФ
Скиталец
17:57
Удаляется windows и все твои пароли уходят от твоего bitcoin кошелька
«Батька» разрешил пользоваться пиратским контентом – на очереди легализация торрентов в РФ
glaceauhareng
17:57
Ты сейчас насмешил людей, пиратящих 20-30 лет.
«Батька» разрешил пользоваться пиратским контентом – на очереди легализация торрентов в РФ
KGBT+ v2
17:56
What the hell 😂
Ozon, Wildberries и «Авито» стали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное ПО — без пиратства дело не обошлось
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