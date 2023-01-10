Есть и другие изменения.

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Состоялся релиз новой версии программы для записи видео и проведения онлайн-трансляций OBS Studio с порядковым индексом 29.0. Новая версия приложения получила поддержку аппаратного ускорения кодека AV1 на новых графических ускорителях от AMD и Intel в операционной системе Windows.

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Само наличие поддержки открытого стандарта кодирования видео AV1 должно существенным образом облегчить жизнь создателям контента. Теперь они смогут в определённых ситуациях снизить битрейт видео или повысить качество изображения при том же битрейте.

Что до появления поддержки графических ускорителей AMD нового поколения, то теперь их владельцы тоже могут использовать программу OBS Studio для записи видео с использованием кодека AV1. Но здесь важно помнить, что новый кодек пока годится для записи видео, а не ведения прямых трансляций. Для этого нужно, чтобы стриминговые сервисы обзавелись поддержкой AV1.

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Свежая редакция OBS Studio также может похвастаться улучшенной работой фильтров аудио и видео для видеокарт NVIDIA. Стабильность работы приложения тоже была повышена, да и с некоторыми причинами «вылетов» разработчики разобрались. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице OBS Studio в GitHub.