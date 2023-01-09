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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft остановит поддержку Windows 7 и 8.1 уже завтра — окончательно и бесповоротно
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Компания Microsoft планирует выпустить 10 января (то есть, завтра) последнее обновление безопасности для операционной системы Windows 8.1. Соответствующая информация появилась на официальном сайте разработчиков. После этого выпуск апдейтов для устаревшей ОС официально прекратится.

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В связи с вышеуказанным, редмондцы настоятельно рекомендовали пользователям персональных компьютеров с установленной Windows 8.1 обновиться до одной из актуальных версий ОС. Также Microsoft напомнила, что устройства на старой системе после 10 января продолжат свою работу без каких-либо ограничений.

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Также 10 января 2023 года Microsoft заверит расширенную поддержку Windows 7, которая осуществлялась компанией на платной основе. Прежде чем сетовать на бессердечность редмондцев в отношении пользователей устаревших ОС, стоит обратиться к статистике веб-сервиса StatCounter. По состоянию на декабрь 2022 года доля Windows 8.1 составляла 2,6 % от всех ПК под управлением ОС от Microsoft. По другим системам следующая картина: Windows 7 — 11,2 %, Windows 11 — 16,97 %, Windows 10 — 67, 95 %.

#microsoft #windows 7
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Tank
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AntiKakol
20:38
Да внаЖопе они зпропалы же.
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DANYNAFIG
20:38
А зеленский нарк бедет там ? :)
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wooopggabg
20:37
А, понял. Так он давно его бросил же. Занимается гидрой, которая хотя бы денег приносит
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Козырной Туз
20:36
Ха ха, я узнал не первой фотке тачка девушки Шешандрика которую он променял на 4080.
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Каа
20:36
Сдать бы это на металл и больше не работать.. да, наверное, фонит, аки солнце...
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hooteenpooy
20:36
Слишком много набросил 😂 Я как раз подумываю над тем чтобы купить консоль следующего поколения – PS 6 или что-то подобное. Цены на видимокарты AMD и nVidia вообще не впечатляют.
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wwr222
20:36
Не знаю даже. Для Европы и США точно нет. Да и в Японии ведь выпускался тот же Lexus LFA гораздо мощнее 280 коней.
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
REY_B_
20:34
Если Китай не победит, значит победит Тайвань и США? Вот они уж точно нет! Скорее опять будет украинский сценарий - Тайвань будет сидеть в обороне долго, на хлебе, воде и некоторое время, пока всех не...
Microsoft остановит поддержку Windows 7 и 8.1 уже завтра — окончательно и бесповоротно
wwr222
20:34
Не выйдет. Статья уйдет на модерацию...Пусть уж так.
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
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