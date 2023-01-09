Пора переходить на Windows 10, получается.

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Компания Microsoft планирует выпустить 10 января (то есть, завтра) последнее обновление безопасности для операционной системы Windows 8.1. Соответствующая информация появилась на официальном сайте разработчиков. После этого выпуск апдейтов для устаревшей ОС официально прекратится.

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В связи с вышеуказанным, редмондцы настоятельно рекомендовали пользователям персональных компьютеров с установленной Windows 8.1 обновиться до одной из актуальных версий ОС. Также Microsoft напомнила, что устройства на старой системе после 10 января продолжат свою работу без каких-либо ограничений.

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Также 10 января 2023 года Microsoft заверит расширенную поддержку Windows 7, которая осуществлялась компанией на платной основе. Прежде чем сетовать на бессердечность редмондцев в отношении пользователей устаревших ОС, стоит обратиться к статистике веб-сервиса StatCounter. По состоянию на декабрь 2022 года доля Windows 8.1 составляла 2,6 % от всех ПК под управлением ОС от Microsoft. По другим системам следующая картина: Windows 7 — 11,2 %, Windows 11 — 16,97 %, Windows 10 — 67, 95 %.