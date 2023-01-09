Компания Microsoft объявила о желании добавить технологии искусственного интеллекта от OpenAI в свои офисные программы, включая Word, Outlook, PowerPoint и другие. Соответствующую информацию опубликовало издание The Information со ссылкой на своего инсайдера.
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Если всё пройдёт должным образом, то ИИ станет помогать пользователям с добавлением в документы целых фрагментов автоматически сгенерированного текста в виде подсказки. Есть и другой пример: ИИ поможет при создании электронных писем, генерируя поток отправлений с нужной информацией.
Напомним, Microsoft не просто так решила воспользоваться наработками OpenAI: ещё в 2019 году редмондцы инвестировали в компанию один миллиард долларов США для разработки новых технологий для своих продуктов. Первый серьезный результат совместной деятельности был представлен в 2019 году. Именно тогда Microsoft был представлен Copilot — инструмент для помощи программистам в написании кода, созданный совместно с OpenAI.
Ещё в Сети появилась информация о желании Microsoft использовать ИИ-бот ChatGPT от OpenAI для предоставления результатов поиска в Bing на естественном языке вместо списка ссылок. Редмондцы могут решиться на внедрение таких же инструментов в офисный пакет Microsoft 365 с целью повышения его производительности.