Раньше на Mac браузером по умолчанию был Internet Explorer.

Популярному браузеру Safari исполнилось 20 лет — программа была впервые представлена в начале 2003 года в рамках мероприятия Macworld Expo. Именно тогда небезызвестный Стив Джобс представил Safari как программу для сёрфинга на компьютерах Mac. В 2003-м году Apple позиционировала его как самый быстрый веб-браузер, когда-либо созданный для Mac.

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По части скорости Safari действительно было чем удивить пользователя даже 20 лет назад. Компания Apple утверждала, что оригинальная версия браузера могла похвастаться очень быстрой загрузкой веб-страниц по сравнению с Microsoft Internet Explorer для Mac. Сайты грузились в три раза быстрее, а ведь Internet Explorer был браузером по умолчанию на Mac с 1998 до 2003 года.

Публичная бета-версия Safari появилась в OS X Jaguar в январе 2003 года. Основные функции браузера и механизм рендеринга страниц WebKit, доступ к поисковику Google, встроенный блокировщик рекламы и свой загрузчик файлов были уже интегрированы в публичную бета-версию.

Позже Safari появится и на других устройствах от Apple. Так, на iPhone он появился сразу — в 2007м году, просмотр веб-страниц считался одной из ключевых «фишек» первого смартфона купертинцев. На iPad браузер Safari тоже был доступен с самого начала — то есть, с 2010 года.

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Сам браузер до сих пор использует движок WebKit, это актуально в отношении всех версий Safari. Более того, Apple до сих пор утверждает, что Safari остаётся самым быстрым браузером для Mac, поскольку в среднем на 50 % быстрее Chrome загружает веб-страницы.