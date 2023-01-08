Дома и станы помогают.

Илону Маску (Elon Musk) во второй половине этого месяце предстоит ответить в суде по поводу своих заявлений 2018 года о намерениях превратить Tesla в частную компанию, которые он сделал на страницах принадлежащей теперь ему социальной сети Twitter. Как поясняет Bloomberg, адвокаты миллиардера просят суд перенести заседание из Сан-Франциско и западный Техас, поскольку опасаются предвзятости местных присяжных.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Именно в Сан-Франциско располагается штаб-квартира многострадальной Twitter, штат которой после покупки компании Илоном Маском в конце октября сократился почти в три раза. По мнению законных представителей Маска, местные присяжные могут тем или иным образом проецировать своё недовольство активностью миллиардера в статусе собственника Twitter на свои решения по делу о несостоявшейся приватизации Tesla. Пресса в Сан-Франциско публикует слишком много материалов, выставляющих Илона Маска в неблаговидном свете, как считают адвокаты миллиардера.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В Техасе, куда более года назад была перенесена штаб-квартира Tesla, ситуация более благоприятная, и местный состав присяжных мог бы подойти к вопросу более объективно, как убеждены представители Илона Маска. Местная пресса уделяет гораздо меньше внимания активности миллиардера, поэтому суд будет более справедливым, как считают они.