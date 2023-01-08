Пусть уже и меньшими темпами.

Минувшая пятница, по данным Bloomberg, лишила рабочих мест не менее десятка специалистов Twitter, которые отвечали за модерацию контента и борьбу с дезинформацией, а также разжиганием ненависти. Сокращения коснулись специалистов, работавших в офисах Twitter в Ирландии и Сингапуре.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как отмечает источник, с занимаемых должностей ушли один из руководителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Нур Ажар (Nur Azhar) и старший директор по коммерческой политике Аналуиза Домингез (Analuisa Domingues). Представители Twitter в комментариях Bloomberg дали понять, что оптимизация штата продолжается, и в отдельных случаях коллективы просто укрупняются, а кадровые ресурсы перебрасываются на более важные направления деятельности с менее значительных. При этом должности, которые ранее занимали Ажар и Домингез, сохранятся в штатном расписании компании.