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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск продолжил сокращать штат специалистов Twitter, отвечающих за модерацию
Пусть уже и меньшими темпами.
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Минувшая пятница, по данным Bloomberg, лишила рабочих мест не менее десятка специалистов Twitter, которые отвечали за модерацию контента и борьбу с дезинформацией, а также разжиганием ненависти. Сокращения коснулись специалистов, работавших в офисах Twitter в Ирландии и Сингапуре.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как отмечает источник, с занимаемых должностей ушли один из руководителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Нур Ажар (Nur Azhar) и старший директор по коммерческой политике Аналуиза Домингез (Analuisa Domingues). Представители Twitter в комментариях Bloomberg дали понять, что оптимизация штата продолжается, и в отдельных случаях коллективы просто укрупняются, а кадровые ресурсы перебрасываются на более важные направления деятельности с менее значительных. При этом должности, которые ранее занимали Ажар и Домингез, сохранятся в штатном расписании компании.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #сокращения штата сотрудников
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