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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Минцифры не станет финансировать создание российских аналогов Instagram* и TikTok
И правильно. Все подобные коммерческие соцсети должны создаваться заинтересованными лицами.
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После добровольного или принудительного ухода иностранных производителей ПО из России, в стране возник ажиотаж на тему создания «аналогов» прекративших свою работу сервисов и программных продуктов. По какой-то неведомой причине всё это разработчики хотят делать за государственный счёт, но, как выясняется, Минцифры пытается быть разборчивой, и глубоко вторичные по своей сути проекты финансировать отказывается.

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В частности, в так называемую дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» не попали российские аналоги сервисов TikTok и Instagram*. Как уточнили в Минцифры, грантовая поддержка для «коммуникационных сервисов» не является оптимальной, и компаниям нужно будет финансировать их производство за свой счёт. Максимум, на что могут рассчитывать такие разработчики — это на льготную ставку по кредитам.

Учитывая крайне высокую степень напряжённости между Россией и коллективным Западом, которая продлится ещё явно не один год, правительством РФ было поручено создать отечественные аналоги ушедших сервисов и программных продуктов.

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* — Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией. Сама социальная сеть также запрещена на территории РФ.

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