С охраной теперь тоже проблемы.

Издание The New York Times выпустило очередную статью с неприглядными подробностями усилий Илона Маска (Elon Musk) по снижению расходов компании Twitter после её покупки в конце октября. Только на расходах, не связанных с оплатой труда, Маск с начала ноября сэкономил около $500 млн, а численность персонала при этом успела сократиться почти в четыре раза. По крайней мере, на прошлой неделе миллиардер сам заявил, что сейчас в Twitter трудятся чуть более 2000 человек вместо исходных 7500.

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Источник изображения: Fox Business

Как поясняет источник, отключение крупнейшего центра обработки данных в Сакраменто стало лишь одним из многих шагов нового руководства Twitter по экономии расходов. В штаб-квартире компании в Сан-Франциско сотрудники сконцентрированы на двух этажах, четыре соседних теперь пустуют. Сокращениям подверглись не только охранники, но и уборщики, а в некоторых офисах персонал теперь вынужден приносить туалетную бумагу из дома. Офис в Сиэтле недавно подвергся выселению за неуплату, не исключено, что представительство Twitter в Нью-Йорке повторит его судьбу.

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В наступающем году могут быть расторгнуты контракты с некоторыми подрядчиками Twitter, оказывающими услуги по бухгалтерскому сопровождению бизнеса и аудиту. Илон Маск при этом не стесняется привлекать для работы в Twitter сотрудников других своих компаний, выплачивая им жалование из средств этой социальной сети. Как ожидается, свою работу этот «десант» продолжит как минимум до конца января или февраля. Бывшие специалисты Twitter, которые отвечали за техническую инфраструктуру, негативно оценивают действия Маска, предупреждая, что в случае роста вычислительной нагрузки серверные системы просто перестанут с ней справляться.