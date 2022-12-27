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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В приложении «Блокнот» операционной системы Windows 11 вскоре появятся вкладки
Решение напрашивалось очень давно.
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Компания Microsoft намеревается существенным образом обновить интерфейс классического приложения для настольных ОС, которое, разумеется, присутствует и в самой актуальной Windows 11. Речь идёт о программе «Блокнот», а планы по его преобразованию случайно раскрыл старший менеджер по продуктам Microsoft, опубликовавший в микроблоге скриншот интерфейса приложения с вкладками с подписью «В Блокноте в Windows 11 теперь есть вкладки!»

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Этот самый твит практически сразу был удалён, но бдительные журналисты успели сделать скриншот сообщения с нужным изображением. Забавно, что на «засвеченном» скриншоте есть красная полоска с предупреждением от Microsoft: «Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте скриншоты экрана». Собственно, вкладки — это и есть ключевое нововведение для «Блокнота». Их появление может состояться в начале 2023 года — как минимум, в рамках программы предварительной оценки Windows.

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Напомним, с недавних пор программа «Проводник» в Windows 11 получила поддержку вкладок, о чём редмондцев просили уже не одно, не побоимся сказать, десятилетие. Появление вкладок в «Блокноте» может означать, что со временем эта функция появится в других приложениях Microsoft. Например, в Microsoft Word вкладки давно были реализованы стараниями неравнодушных энтузиастов — ещё со времён дремучего Office 2003.

#microsoft #блокнот
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