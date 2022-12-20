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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Соцсеть «ВКонтакте» запустила функцию совместного просмотра видео без ограничений по количеству зрителей
Зимой может быть востребовано, разве нет?
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске совместного просмотра видеоконтента в сервисе «VK Звонки». Функция доступна с реакциями в реальном времени и без ограничений по количеству зрителей.

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Утверждается, что для совместного просмотра будет доступен любой контент, размещённый в сервисе «VK Видео»: сериалы, фильмы, шоу, ролики блогеров и так далее. Делиться мнением об увиденном можно будет не только набором реакций, но также с помощью текста в чате или голосом в звонке. Заявленные функции доступны для любых конференций: от звонков один на один до масштабных встреч, которые проводят пользователи, организаторы мероприятий, компании и сообщества.

Разработчики рассказали, что перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции. Для этого нужно нажать «Просмотр видео» и выбрать понравившийся ролик. Также в режиме совместно просмотра пользователи могут включать свои добавленные или загруженные видеоматериалы, найти нужный ролик в строке поиска или по ссылке, а также взять на изучение контент на витрине рекомендаций. Прямые трансляции тоже можно смотреть в новом режиме.

Звук и картинка будут подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка. Поэтому у каждого собеседника будет максимально возможное в его условиях качество видео- и аудиопотока. Управлять воспроизведением контента будет запустивший видеоматериал пользователь и администратор — ставить на паузу и перезапускать, регулировать громкость или вовсе выключать.

Функция совместного просмотра появилась на всех целевых платформах и в любых приложениях сервиса «VK Звонки», а также в основном приложении «ВКонтакте» и веб-версии.

Марина Краснова, СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

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«Видеоконференции полноценно вошли в нашу жизнь, причём не только в рабочих процессах, но и в личном общении. Мы рады представить новый инструмент, который поможет объединить пользователей, проводить время вместе с родными и друзьями, разнообразить досуг и делиться впечатлениями даже на расстоянии. VK Звонки стирают барьеры и предлагают новые форматы потребления самого разного контента: от фильмов и стримов блогеров до спортивных трансляций и деловых материалов самого широкого профиля. Это кратно расширяет возможности синхронизированной демонстрации контента во время звонков и выводит на новый уровень проведение презентаций или совместных обсуждений планов и результатов в видеоформате».

#отечественное по #вконтакте #vk
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