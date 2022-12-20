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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Twitter обложит данью и корпоративных пользователей
И предоставит им новые знаки отличия.
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Стоило подписке Twitter Blue для частных пользователей социальной сети встать на коммерческие рельсы, как компания объявила о начале тестирования подобного сервиса для корпоративных клиентов. Как поясняет The Verge, сейчас «бизнес-версия» Twitter Blue тестируется на ограниченном количестве корпоративных пользователей социальной сети, а со следующего года она пойдёт в массы.

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Источник изображения: Twitter, The Verge

Какие привилегии даст такая подписка и сколько будет стоить, не уточняется, но уже сейчас понятно, что она позволит клиентам Twitter демонстрировать причастность отдельных пользователей к конкретной компании или организации. Рядом с галочкой соответствующего цвета в профиле пользователя появится логотип соответствующего объединения в квадрате. Это может быть логотип компании, спортивной команды или какого-то творческого объединения, либо средства массовой информации.

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Одновременно Илон Маск поддержал предложение одного из частных подписчиков Twitter Blue допускать к обсуждению предстоящих реформ в социальной сети только тех, кто оплатил подписку. Данное требование он пообещал реализовать в самое ближайшее время. Другими словами, пока исход голосования, который подразумевает отстранение Илона Маска от управления Twitter, никак не повлиял на его бурную деятельность.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #платная подписка
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