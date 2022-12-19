Доктора всего мира в подавляющем большинстве не являются мастерами каллиграфии, и это остаётся большой проблемой не только для пациентов, но и для фармацевтов. Как сообщает TechCrunch, на мероприятии для разработчиков в Индии корпорация Google продемонстрировала первые успехи в создании системы распознавания рукописного текста медицинского содержания. По замыслу разработчиков, пользователю будет достаточно загрузить фотографию рецепта или медицинской выписки в Google Lens, а далее система сама переведёт текст в удобоваримый вид.
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Как скоро данный сервис будет доступен за пределами Индии, не уточняется, но местные разработчики ставят перед собой ещё одну амбициозную задачу: упростить веб-навигацию и обмен информацией в глобальной сети для носителей более чем 100 языков, проживающих в Индии. Общее количество местных пользователей интернет-ресурсов достигает полумиллиарда человек, поэтому усилия по завоеванию предпочтений такой аудитории в любом случае себя оправдают.