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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Google обучит своё ПО разбирать каракули медиков в рецептах и выписках
Пока только в Индии, но лиха беда начало.
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Доктора всего мира в подавляющем большинстве не являются мастерами каллиграфии, и это остаётся большой проблемой не только для пациентов, но и для фармацевтов. Как сообщает TechCrunch, на мероприятии для разработчиков в Индии корпорация Google продемонстрировала первые успехи в создании системы распознавания рукописного текста медицинского содержания. По замыслу разработчиков, пользователю будет достаточно загрузить фотографию рецепта или медицинской выписки в Google Lens, а далее система сама переведёт текст в удобоваримый вид.

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Источник изображения: Google

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Как скоро данный сервис будет доступен за пределами Индии, не уточняется, но местные разработчики ставят перед собой ещё одну амбициозную задачу: упростить веб-навигацию и обмен информацией в глобальной сети для носителей более чем 100 языков, проживающих в Индии. Общее количество местных пользователей интернет-ресурсов достигает полумиллиарда человек, поэтому усилия по завоеванию предпочтений такой аудитории в любом случае себя оправдают.

#google #искусственный интеллект #индия #распознавание текста
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