Стремление Илона Маска (Elon Musk) выяснить отношение аудитории Twitter к его деятельности в роли генерального директора к утру понедельника было не единственным новостным поводом, связанным с этой социальной сетью. Компания заявила, что теперь будет блокировать ссылки на другие социальные сети и упоминания об учётных записях пользователей на этих платформах, но для платных публикаций будет сделано исключение. То есть, подобные ссылки теперь расцениваются исключительно как реклама, и должны быть оплачены.
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Исключение Twitter постарается сделать для перекрёстной публикации контента, но ограничения уже вступили в силу в отношении Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post. При этом осуществляющий поддержку Nostr бывший руководитель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) выразил недоумение таким решением действующего руководства социальной сети, подчеркнув, что в этом нет смысла. Ограничения пока не коснулись Telegram, TikTok, Weibo, YouTube и OnlyFans, но нельзя быть уверенным в том, что позже эти платформы тоже попадут под запрет на бесплатную публикацию ссылок в Twitter. Нарушающие правила учётные записи будут подвергаться временной блокировке до устранения нарушений. Илон Маск в целом дал понять, что созданные исключительно для продвижения других социальных сетей учётные записи в Twitter будут блокироваться. Уловки типа указания имён сторонних учётных записей прописью или публикации скриншота с их названиями не помогут, как поясняют представители Twitter.