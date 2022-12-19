Запущен опрос общественного мнения.

Претендующие на авторитарность управленческие решения Илона Маска (Elon Musk) на посту генерального директора Twitter не мешают ему создавать видимость демократии, и накануне вечером он запустил опрос о необходимости оставить занимаемую должность. По словам миллиардера, он готов подчиниться любому из двух решений, которое примет за него аудитория социальной сети. Впрочем, по предыдущим голосованиям такого типа мы знаем, что нередко Илон Маск просто «подгоняет» уже принятые решения под очевидный исход голосования, как бы оправдываясь перед публикой.

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Источник изображения: Getty Images

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Через несколько часов, если верить опросу, судьба Илона Маска в статусе генерального директора Twitter будет решена. Он и сам ранее признавался в суде, что его высокая вовлечённость в дела компании не будет вечной, и со временем он хотел бы уделять управлению Twitter меньше внимания, а также назначить на пост главы компании другого человека. На этот раз Маск загадочно добавил, что те, кто стремятся к власти, заслуживают её меньше всего.