Название говорит уже о многом.

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске отдельного сервиса VK NFT, который позволит перенести уже имеющиеся у пользователей цифровые активы прямо в их аккаунты. NFT можно будет установить на аватар или специальную витрину в профиле, для чего понадобится привязать к сервису свой криптокошелёк.

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NFT-аватары будут выделяться неоновой шестиугольной рамкой, а в самом сервисе показываются друзья и знаменитости, которые установили токены на своих страницах. Ещё NFT-аватаром можно поделиться в посте или истории на личной странице пользователя.

Освоиться в новой теме, связанной с NFT, поможет специальный экспресс-курс для новичков. Все операции с невзаимозаменяемыми токенами можно будет проводить, не покидая социальную сеть, в рамках специального раздела VK NFT. В будущем команда поддержки «ВКонтакте» собирается также запустить полноценный маркетплейс, а технология NFT появится в других продуктах платформы.

Что касается нового раздела NFT, то по каждому токену на витрине будет доступна следующая информация: название, ID, коллекция, владелец, адрес контакта и дополнительная ценность. На самой витрине можно будет разместить любое количество имеющегося контента NFT. Все эти технические нововведения смогут увидеть пользователи мобильных приложений (в том числе на iOS) в течение нескольких дней.

А вот сам образовательный курс состоит из семи блоков, посвящённых различным темам, — от базовых сведений о блокчейне до разбора процесса создания NFT и более сложных вопросов. За прохождение курса полагаются уникальные эмодзи. «ВКонтакте» намерена запускать и другие подобные образовательные активности для популяризации Web3-технологий и NFT среди широкой аудитории.

Центром NFT-сообщества «ВКонтакте» станет официальная группа VK NFT HUB. Там будут размещаться свежие новости о продуктах и анонсы, а также рыночная аналитика и прочее. Это также основной хаб для общения команды VK NFT с сообществом, обмена идеями и поиска потенциальных партнёров.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

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«Это первый шаг не только к новому этапу развития ВКонтакте, но и к глобальному изменению ландшафта Web3-технологий. Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать технологию по-настоящему массовой, представив её нашей 100-миллионной аудитории. NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам — новые инструменты для монетизации своего творчества. А сам процесс обладания NFT приобретает в соцсети дополнительную ценность, ведь здесь вы сможете продемонстрировать свою коллекцию друзьям и миллионам других пользователей».