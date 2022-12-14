Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
Название говорит уже о многом.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске отдельного сервиса VK NFT, который позволит перенести уже имеющиеся у пользователей цифровые активы прямо в их аккаунты. NFT можно будет установить на аватар или специальную витрину в профиле, для чего понадобится привязать к сервису свой криптокошелёк.

реклама

NFT-аватары будут выделяться неоновой шестиугольной рамкой, а в самом сервисе показываются друзья и знаменитости, которые установили токены на своих страницах. Ещё NFT-аватаром можно поделиться в посте или истории на личной странице пользователя.

Освоиться в новой теме, связанной с NFT, поможет специальный экспресс-курс для новичков. Все операции с невзаимозаменяемыми токенами можно будет проводить, не покидая социальную сеть, в рамках специального раздела VK NFT. В будущем команда поддержки «ВКонтакте» собирается также запустить полноценный маркетплейс, а технология NFT появится в других продуктах платформы.

Что касается нового раздела NFT, то по каждому токену на витрине будет доступна следующая информация: название, ID, коллекция, владелец, адрес контакта и дополнительная ценность. На самой витрине можно будет разместить любое количество имеющегося контента NFT. Все эти технические нововведения смогут увидеть пользователи мобильных приложений (в том числе на iOS) в течение нескольких дней.

А вот сам образовательный курс состоит из семи блоков, посвящённых различным темам, — от базовых сведений о блокчейне до разбора процесса создания NFT и более сложных вопросов. За прохождение курса полагаются уникальные эмодзи. «ВКонтакте» намерена запускать и другие подобные образовательные активности для популяризации Web3-технологий и NFT среди широкой аудитории.

Центром NFT-сообщества «ВКонтакте» станет официальная группа VK NFT HUB. Там будут размещаться свежие новости о продуктах и анонсы, а также рыночная аналитика и прочее. Это также основной хаб для общения команды VK NFT с сообществом, обмена идеями и поиска потенциальных партнёров.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

«Это первый шаг не только к новому этапу развития ВКонтакте, но и к глобальному изменению ландшафта Web3-технологий. Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать технологию по-настоящему массовой, представив её нашей 100-миллионной аудитории. NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам — новые инструменты для монетизации своего творчества. А сам процесс обладания NFT приобретает в соцсети дополнительную ценность, ведь здесь вы сможете продемонстрировать свою коллекцию друзьям и миллионам других пользователей».

#отечественное по #вконтакте #vk #vk nft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отечественный магазин Android-приложений RuStore получил обновление с карточками приложений и не только
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
71
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Фантастические перекупы на Авито
21
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
57
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
33
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
248
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
3
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
23

Сейчас обсуждают

Кружит голову Ландыш
14:50
Ну так обрати внимание Вежливый стал другим человек. Особенно если учесть что это твой очередной ник и ты под ним сидишь.
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
vitosol
14:50
Ponjatno, chto vashi kastrjuli...
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Мать шешенбека
14:50
коза тебя полюбила
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Андрей Филинский
14:50
Ссылок на первоисточник информации нет - позор, голимое враньё.
Европа составила график собственного вымирания из-за санкций против России
Lurker-beta
14:49
В идеальном мире ток пойдёт равномерно по всем проводам. А в реальном он тоже пойдёт в параллель, но не равномерно. В особо запущенном случае плюсовой провод может работать как земля. Условно говоря е...
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
Аye
14:49
Какой я тебе вежливый, я грубый. Дерзкий мерзкий как пуля резкий.
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
informator
14:49
говно, проходим мимо
Biostar представила видеокарты AMD Radeon RX 7900 — референсные и в собственном дизайне
Кружит голову Ландыш
14:49
таких?
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Мать шешенбека
14:49
так да, отрицательно сработала на окраине, Мариуполь РУсский город?
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Иван Романов
14:48
чувак снял с америки трусы и все увидели немытую обосранную жопу.. ыы молодец)
Мировое сообщество требует от администрации Байдена освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем