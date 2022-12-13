На нет и суда нет.

Несколько часов назад депутат Госдумы Антон Ткачев, ссылаясь на изменение руководства Twitter, предложил провести дополнительную проверку данной социальной сети с той целью, что если запрещённый контент на её просторах вдруг не будет обнаружен, то доступ к ней в России можно восстановить. Представители Роскомнадзора весьма оперативно отреагировали на предложение Ткачева, заявив, что оснований для разблокировки Twitter нет, а соответствующий запрос в ведомство не поступал.

реклама

По всей видимости, требований, необходимых, чтобы у надзорного ведомства не было претензий к Twitter, администрация соцсети пока так и не выполнила даже несмотря на смену руководства. Что, впрочем, трудно назвать неожиданностью.

Twitter находится под полной блокировкой в России с весны этого года, когда соцсеть превратилась в рассадник фейков об СВО. Ранее Twitter уже предупреждали о недопустимости нарушения российского законодательства, но в администрации социальной сети, видимо, посчитали, что следовать повестке выгоднее, чем свободно присутствовать на российском рынке.