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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter в России
На нет и суда нет.
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Несколько часов назад депутат Госдумы Антон Ткачев, ссылаясь на изменение руководства Twitter, предложил провести дополнительную проверку данной социальной сети с той целью, что если запрещённый контент на её просторах вдруг не будет обнаружен, то доступ к ней в России можно восстановить. Представители Роскомнадзора весьма оперативно отреагировали на предложение Ткачева, заявив, что оснований для разблокировки Twitter нет, а соответствующий запрос в ведомство не поступал.

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По всей видимости, требований, необходимых, чтобы у надзорного ведомства не было претензий к Twitter, администрация соцсети пока так и не выполнила даже несмотря на смену руководства. Что, впрочем, трудно назвать неожиданностью.

Twitter находится под полной блокировкой в России с весны этого года, когда соцсеть превратилась в рассадник фейков об СВО. Ранее Twitter уже предупреждали о недопустимости нарушения российского законодательства, но в администрации социальной сети, видимо, посчитали, что следовать повестке выгоднее, чем свободно присутствовать на российском рынке.

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3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#twitter
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