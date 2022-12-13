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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
На фоне смены владельца.
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Не секрет, что социальная сеть Twitter, получившая популярность среди тех, чьи готовые к публикации мысли не превышают крайне ограниченного платформой количества символов, была в начале этого года заблокирована в России вследствие размещения на её страницах запрещённых материалов и отказа администрации сервиса эту информацию отслеживать и удалять. Теперь Twitter’ом владеет Илон Маск, который уже провёл большие чистки в кадровом составе соцсети, и в связи с этим в Госдуме выдвинули предложение о проведении дополнительной проверки соцсети.

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Как предложил депутат Антон Ткачев, дополнительная проверка поможет оценить, действительно ли в Twitter происходят заявленные новым руководством изменения. Таким образом, если по итогам проверки Роскомнадзор не выявит нарушений российского законодательства, то соцсеть имеет смысл разблокировать.

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Противостояние Twitter с российским законодательством продолжается уже не первый год: поначалу Роскомнадзор ограничивался замедлением трафика соцсети, но намёков её тогдашнее руководство не поняло. С началом специальной военной операции Twitter стал рассадником фейков о её проведении, которые его администрация также отказалась модерировать и удалять, в результате чего Роскомнадзору не осталось ничего другого, как заблокировать к социальной сети доступ. Тем самым обрекая пользователей на применение VPN и иных способов обхода блокировок.

#twitter
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Кружит голову мимоза
15:41
Шешунчик, пнх салабон пивной.
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
evilmatriks
15:41
Чет как бутто гамму уменьшили/затенили... чет не вижу "вау" эффекта...
Энтузиаст сравнил обновлённую The Witcher 3 с трассировкой лучей и без
Максим Беляков
15:40
Где же амд у нас сливает? Даже с лучами отставание до 30% доходит максимум в 1 какой нибудь оптимизированной исключительно под архитектуру нвиде лучей
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
REY_B_
15:40
Если Иран поставляет оружие, значит он участвует в войне. А если НАТО, то якобы они ни при чём. И Россия их типа зря обижает.
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
Вежливый_N_A_S-A-M-S
15:39
Украина напала на Украину, Молдова на Молдову, Грузия на Грузию, а сирийцы бобмили свои больницы и школы. вот ты дaлбаеб. это же не 1939. когда с фашистами на пару Польшу делили. сейчас у каждого в ка...
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
Максим Беляков
15:39
🤡 7900xtx в лучах в среднем на уровне 3090ti
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
Кружит голову мимоза
15:39
Всё ещё планирует ))) Укропия уже спланировала в 17 век.. Теперь только мечи, ножи копья, стрелы, топоры, кони, свечи, костры.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
Максим Беляков
15:38
Подождём 7950xtx и обновлений дров, думаю году к 24 амд как нибудь догонит 4090
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
REY_B_
15:38
Длинное и прямое крыло говорит о высоте полёта в 4-5 км. при низкой скорости. - Идеальная цель! Ту-141 «Стриж» хотя бы летит в 5 раз быстрее.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
Пресалкаше
15:38
несомненно рашиская падаль и нечесть будет вышвырнута скоро к границам 1991 года с Ираком иди без ))))
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
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