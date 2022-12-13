Не секрет, что социальная сеть Twitter, получившая популярность среди тех, чьи готовые к публикации мысли не превышают крайне ограниченного платформой количества символов, была в начале этого года заблокирована в России вследствие размещения на её страницах запрещённых материалов и отказа администрации сервиса эту информацию отслеживать и удалять. Теперь Twitter’ом владеет Илон Маск, который уже провёл большие чистки в кадровом составе соцсети, и в связи с этим в Госдуме выдвинули предложение о проведении дополнительной проверки соцсети.
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Как предложил депутат Антон Ткачев, дополнительная проверка поможет оценить, действительно ли в Twitter происходят заявленные новым руководством изменения. Таким образом, если по итогам проверки Роскомнадзор не выявит нарушений российского законодательства, то соцсеть имеет смысл разблокировать.
Противостояние Twitter с российским законодательством продолжается уже не первый год: поначалу Роскомнадзор ограничивался замедлением трафика соцсети, но намёков её тогдашнее руководство не поняло. С началом специальной военной операции Twitter стал рассадником фейков о её проведении, которые его администрация также отказалась модерировать и удалять, в результате чего Роскомнадзору не осталось ничего другого, как заблокировать к социальной сети доступ. Тем самым обрекая пользователей на применение VPN и иных способов обхода блокировок.