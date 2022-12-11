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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Подписка Twitter Blue будет возобновлена с понедельника за $8 в месяц
И за $11 в месяц для пользователей iOS, которым лень перейти на внешний сайт для оплаты.
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Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск (Elon Musk) не теряет надежды превратить поступающие от подписчиков средства в главный источник выручки компании, а потому после неоднократных задержек готов перезапустить сервис Twitter Blue на новых условиях, как резюмирует Bloomberg по итогам серии официальных публикаций администрации социальной сети в субботу вечером.

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Источник изображения: Bloomberg

Во-первых, сервис Twitter Blue будет запущен в ближайший понедельник — уже завтра. Во-вторых, пресловутая «цветовая дифференциация штанов» будет определяться типом учётной записи. Частные пользователи могут претендовать на получение синих галочек в качестве доказательства пройденной верификации после внесения оплаты в размере $8 для пользователей Android и $11 для пользователей Apple iOS. Если последние желают сэкономить $3 в месяц, то им предложена возможность платить за подписку Twitter Blue не через приложение в App Store, а через специальный внешний сайт.

Пользователь сможет менять фотографии и подписи в профиле Twitter, но эти действия временно лишает его синей галочки — до тех пор, пока модераторы вновь не верифицируют учётную запись. Наконец, учётные записи компаний сменят лейбл «official» на галочки золотого цвета, а серые доберутся до учётных записей правительственных и общественных организаций в последнюю очередь, начиная со следующей недели.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
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Частным же пользователям Twitter Blue руководство социальной сети обещает предоставить возможность редактировать уже опубликованные сообщения, загружать видео в разрешении 1080p и пользоваться режимом чтения. Илон Маск также сообщил, что традиционное для Twitter ограничение длины публикации в 280 символов в скором времени будет снято — по всей видимости, для всех пользователей социальной сети.

#twitter #социальные сети #подписка #twitter blue
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