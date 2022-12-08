Издание The Information со ссылкой на собственные источники сообщает, что социальная сеть Twitter вынашивает идею раздвоения своей ценовой политики в отношении подписчиков, использующих экосистему iOS. Владельцам устройств Apple, которые по-прежнему хотят платить за подписку внутри приложения, она будет обходиться в $11 в месяц.
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Если же пользователь готов сэкономить и перейти для оплаты на сторонний сайт, то он получит возможность платить за подписку Twitter Blue не более $7 в месяц. Тем самым Twitter избежит потерь на комиссионных платежах, которые достигают 30% в случае с экосистемой Apple. Ранее считалось, что все пользователи будут платить по $8 в месяц, вне зависимости от способа оплаты. Новая схема с дифференцированной суммой позволит Twitter как сохранить в полном объёме все средства от подписчиков, так и остаться в магазине приложений App Store. Единственное, что разбег в цене на подписку может вызвать раздражение у некоторых пользователей.