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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Часть долгов Twitter возьмёт на себя лично Илон Маск
Под залог акций Tesla.
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По информации Bloomberg, повисший на Twitter кредит в размере $13 млрд может быть реструктурирован таким образом, чтобы снизить процентную ставку, которая в данный момент достигает 11,75%. На такие условия Илон Маск при покупке Twitter пошёл ради ускорения оформления сделки, но как новый владелец бизнеса он постарается снизить затраты на обслуживание долговых обязательств, которые только по итогам следующего года могут достичь $1,2 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Высокая процентная ставка по кредиту была обусловлена отсутствием обеспечения и общей обстановкой на рынке долга, но теперь банкам хотелось бы продать эти обязательства сторонним инвесторам, а Илон Маск заинтересован в снижении процентной ставки. Как ожидается, не менее $3 млрд из этой суммы удастся реструктурировать в форме кредита под залог акций Tesla с более низким процентом. В свою очередь, кредиторы рассчитывают часть долга Twitter продать институциональным инвесторам в следующем году, когда появится более или менее ясное представление о дальнейшей траектории развития бизнеса компании.

#финансы #tesla #илон маск #илон маск и twitter
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