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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отечественный магазин Android-приложений RuStore получил обновление с карточками приложений и не только
Продолжается развитие, это хорошо.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Магазин Android-приложений RuStore получил очередное обновление, которое расширило набор базовых функций и удобство его использования. Так, в этот раз были преобразованы карточки приложений: вся важная для пользователя информация теперь отображается на первом экране.

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При переходе на ту или иную карточку приложения пользователь увидит оценки, отзывы, количество скачиваний и размер самой программы. Также оттуда можно перейти и посмотреть другие приложения разработчика.

В отдельном сообщении на официальном сайте команда поддержки RuStore также поясняет, что содержание страницы приложения будет зависеть от того, установлено оно или нет. Если установлено, то в таком случае можно увидеть интерфейс оценки и отзыва. Если приложение не загружено на смартфон, то пользователь увидит подробную информацию о нём.

В магазине появились рекомендации похожих сервисов, которые будут подбираться автоматически. После скачивания их сразу можно оценить, а сам процесс скачивания тоже был оптимизирован. Так, теперь приложение продолжит загружаться в фоновом режиме, даже если во время скачивания возникнут проблемы со связью.

Наконец, в магазине появились тематические подборки приложений от редакции, которые позволят пользователям быстрее находить нужные и важные программы. Предполагается, что в будущем такие подборки станут использовать для продвижения сервисов. Прямо сейчас в маркетплейсе есть сгруппированные программы по следующим признакам: «Финансы», «Доставка еды», «Самое необходимое» и другие актуальные списки.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напомним, в октябре аудитория RuStore превысила 7 миллионов человек, по данным исследования Cross Web Mediascope. В отечественном магазине приложений уже сейчас есть 25 самых популярных российских приложений и более 3000 других сервисов от более 1800 разработчиков.

#отечественное по #вконтакте #vk #rustore
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