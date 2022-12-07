Продолжается развитие, это хорошо.

Магазин Android-приложений RuStore получил очередное обновление, которое расширило набор базовых функций и удобство его использования. Так, в этот раз были преобразованы карточки приложений: вся важная для пользователя информация теперь отображается на первом экране.

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При переходе на ту или иную карточку приложения пользователь увидит оценки, отзывы, количество скачиваний и размер самой программы. Также оттуда можно перейти и посмотреть другие приложения разработчика.

В отдельном сообщении на официальном сайте команда поддержки RuStore также поясняет, что содержание страницы приложения будет зависеть от того, установлено оно или нет. Если установлено, то в таком случае можно увидеть интерфейс оценки и отзыва. Если приложение не загружено на смартфон, то пользователь увидит подробную информацию о нём.

В магазине появились рекомендации похожих сервисов, которые будут подбираться автоматически. После скачивания их сразу можно оценить, а сам процесс скачивания тоже был оптимизирован. Так, теперь приложение продолжит загружаться в фоновом режиме, даже если во время скачивания возникнут проблемы со связью.

Наконец, в магазине появились тематические подборки приложений от редакции, которые позволят пользователям быстрее находить нужные и важные программы. Предполагается, что в будущем такие подборки станут использовать для продвижения сервисов. Прямо сейчас в маркетплейсе есть сгруппированные программы по следующим признакам: «Финансы», «Доставка еды», «Самое необходимое» и другие актуальные списки.

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Напомним, в октябре аудитория RuStore превысила 7 миллионов человек, по данным исследования Cross Web Mediascope. В отечественном магазине приложений уже сейчас есть 25 самых популярных российских приложений и более 3000 других сервисов от более 1800 разработчиков.