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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся запуск социальной сети Looky, которая полностью копирует Instagram*
Данные оттуда можно перенести буквально в один клик.
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В России состоялся официальный запуск социальной сети Looky, создатели которой утверждают, что все данные из Instagram* можно перенести буквально в один клик. Собственно, новый сервис и позиционируется как полноценная замена запрещённой соцсети.

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Инвестиции в новую российскую социальную сеть составил 160 миллионов рублей, разработчики намерены к 2024 году перетянуть к себе не менее 10 % российской аудитории запрещённого Instagram*.

В рамках презентации нового масштабного проекта его руководитель Егор Яковлев подчеркнул, что в Looky есть все базовые функции Instagram* (посты, сторис, личные сообщения, фильтры, хештеги и так далее). Есть кое-что новенькое — например, публикация внешних ссылок непосредственно в постах. Напомним, в зарубежном аналоге (или оригинале, если быть точнее) они допускались только в шапке профиля и в сторис.

Также для Looky предусмотрена программа лояльности с использованием технологий блокчейна и NFT. Пользователям уже сейчас доступна сортировка постов по тематическим папкам.

Если говорить о переносе данных из Instagram*, то пользователь, прожав тот самый «один клик», может перенести как сам контент, так и никнейм, подписки на профили и подписчиков (если они уже перешли на Looky).

В будущем разработчики нового сервиса планируют внедрить систему таргетирования и рекламные инструменты. Само приложение Looky доступно для скачивания в Google Play, App Store и AppGallery. Почему его нет в RuStore — интересный вопрос.

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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

*Instagram принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

#отечественное по #looky
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