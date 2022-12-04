И по классике — время новых приключений.

Недавно компания Microsoft, вернее, её игровое крыло, признала тот факт, что сетевой режим Halo Infinite обернулся полным провалом. Трудно сказать, является ли в связи с этим совпадением сегодняшняя новость о том, что творческий руководитель соответствующего проекта Том Френч покидает студию 343 Industries, но это всё же произошло. Подтверждающим данное действие сообщением разработчик поделился в своём официальном Twitter.

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По словам Френча, он работал над играми серии Halo на протяжении одиннадцати с половиной лет, но теперь настала пора отправиться в новое приключение. Френч гордится проведённым в 343 Industries временем и восхищается серией Halo как таковой.

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Стоит отметить, что комментарий о поиске «новых приключений» за последние годы стал у уходящих из студий разработчиков чуть ли не шаблонным. При этом вместо новых приключений у них в основном получается только полное забвение: после ухода с насиженных мест мы в большинстве случаев больше о данных девелоперах ничего и никогда не слышим. Сможет ли Френч стать исключением из правила, неясно, да и не особо-то это и важно.