Статистические показатели у мультиплеера Halo Infinite иначе как аховыми назвать невозможно: громкий и успешный старт, громкое падение и практически полное забвение. Факт провала теперь наконец-то признала и Microsoft в лице её игрового подразделения Xbox Game Studios, а ещё конкретнее — руководителя подразделения Мэтта Бути.
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По словам Бути, произошла «классическая» ошибка спринтера: весь путь к релизу пройден безукоризненно, но на финишной черте команда споткнулась, тем самым полностью обнулив свой долгий труд. Но несмотря на плачевные результаты, опускать руки в компании не планируют: как отметил Бути, релиз — это только начало, а основной процесс лежит в плоскости пострелизной контентной поддержки.
О какой поддержке говорит Бути, известно, по всей видимости только ему одному, поскольку именно с ней в Halo Infinite и наблюдались самые серьёзные проблемы: старта контентных сезонов пришлось ждать больше полугода, да и их наполнение для многих стало большим разочарованием.
Возможно, издателям и разработчикам Halo Infinite имеет смысл смириться с тем, что проект не удался, и приступить к реализации следующих планов.