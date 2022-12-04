Чтобы на удаление нежелательной информации уходили считанные секунды.

Агентство Reuters со ссылкой на комментарии вице-президента Twitter по вопросам доверия и безопасности Эллы Ирвин (Ella Irwin) сообщило, что в новых условиях социальная сеть всё больше полагается на средства автоматизации в сфере модерации контента. Реформируется политика в сфере поисковой выдачи по хештегам, которые могут провоцировать разжигание ненависти. По словам представительницы Twitter, команда в этом направлении движется максимально быстро и агрессивно.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

В пятницу по итогам встречи с президентом Франции Эммунуэлем Макроном (Emmanuel Macron) Илон Маск (Elon Musk) анонсировал существенное усиление политики модерации контента и защиты свободы слова. Специалистам Twitter дана установка на приоритет безопасности над ростом аудитории и выручки компании. По словам Ирвин, сокращения штата Twitter существенно не затронули штатных специалистов и подрядчиков, которые отвечали за критически важные операции в сфере модерации и защиты информации. По некоторым данным, штат профильных специалистов мог быть сокращён на 50%, но руководство Twitter отказывается комментировать эти слухи. Утверждается лишь, что количество специалистов, которые отвечают за защиту детей от вредной информации, не сократилось. Часть кадровых потерь уже удалось компенсировать за счёт вновь принятых сотрудников.

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По данным некоторых экспертов по борьбе с распространением нежелательного контента в сети, сейчас Twitter удаляет соответствующее информационное наполнение в течение 30 секунд после получения запроса. Скорее всего, это достигается применением средств автоматизации.