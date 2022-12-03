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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дату выхода Diablo IV могут огласить уже на следующей неделе — инсайдер
Фанаты франшизы уже заждались.
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После того как Blizzard отложила на неопределённый срок запуск грядущего ролевого экшена Diablo IV, геймеры перестали надеяться на лучшее и просто перешли в режим ожидания, справедливо рассуждая, что рано или поздно проект всё равно выйдет, и терзать себя тревожными мыслями по столь незначительному поводу явно не стоит. Слухи о том, что новые подробности Diablo IV будут оглашены в декабре, начали поступать ещё в прошлом месяце, и вот, теперь подробности стали поступать в более детализированном формате.

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На портале Insider Gaming появился материал от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, из которого следует, что большие новости касательно Diablo IV ожидаются в рамках The Game Awards 2022, которая пройдёт 8 декабря, а за сутки до этого события спадёт эмбарго на публикацию первых ознакомительных материалов за авторством многочисленных журналистов. Непосредственно «большими новостями» должно стать оглашение точной даты выхода Diablo IV.

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На сегодняшний день официально обозначенный срок сдачи Diablo IV в продажу — следующий год. Предыдущие слухи гласили, что это событие может произойти уже весной. Почему Blizzard должна приезжать на The Game Awards, вопрос хороший, но на текущий момент единственный правильный выход — это дожидаться обозначенную дату.

#blizzard #diablo iv
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