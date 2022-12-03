Фанаты франшизы уже заждались.

После того как Blizzard отложила на неопределённый срок запуск грядущего ролевого экшена Diablo IV, геймеры перестали надеяться на лучшее и просто перешли в режим ожидания, справедливо рассуждая, что рано или поздно проект всё равно выйдет, и терзать себя тревожными мыслями по столь незначительному поводу явно не стоит. Слухи о том, что новые подробности Diablo IV будут оглашены в декабре, начали поступать ещё в прошлом месяце, и вот, теперь подробности стали поступать в более детализированном формате.

реклама

На портале Insider Gaming появился материал от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, из которого следует, что большие новости касательно Diablo IV ожидаются в рамках The Game Awards 2022, которая пройдёт 8 декабря, а за сутки до этого события спадёт эмбарго на публикацию первых ознакомительных материалов за авторством многочисленных журналистов. Непосредственно «большими новостями» должно стать оглашение точной даты выхода Diablo IV.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На сегодняшний день официально обозначенный срок сдачи Diablo IV в продажу — следующий год. Предыдущие слухи гласили, что это событие может произойти уже весной. Почему Blizzard должна приезжать на The Game Awards, вопрос хороший, но на текущий момент единственный правильный выход — это дожидаться обозначенную дату.