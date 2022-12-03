После того как Blizzard отложила на неопределённый срок запуск грядущего ролевого экшена Diablo IV, геймеры перестали надеяться на лучшее и просто перешли в режим ожидания, справедливо рассуждая, что рано или поздно проект всё равно выйдет, и терзать себя тревожными мыслями по столь незначительному поводу явно не стоит. Слухи о том, что новые подробности Diablo IV будут оглашены в декабре, начали поступать ещё в прошлом месяце, и вот, теперь подробности стали поступать в более детализированном формате.
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На портале Insider Gaming появился материал от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, из которого следует, что большие новости касательно Diablo IV ожидаются в рамках The Game Awards 2022, которая пройдёт 8 декабря, а за сутки до этого события спадёт эмбарго на публикацию первых ознакомительных материалов за авторством многочисленных журналистов. Непосредственно «большими новостями» должно стать оглашение точной даты выхода Diablo IV.
На сегодняшний день официально обозначенный срок сдачи Diablo IV в продажу — следующий год. Предыдущие слухи гласили, что это событие может произойти уже весной. Почему Blizzard должна приезжать на The Game Awards, вопрос хороший, но на текущий момент единственный правильный выход — это дожидаться обозначенную дату.